Kampanje wiist winkeljend publyk yn Ljouwert op coronamaatregels

Boargemaster Buma wie by de lansearring fan de kampanje oanwêzich. "It is wer drokker yn Ljouwert en meastentiids giet it goed mei de oardelmeter, mar we moatte der wol omtinken bliuwe en dêrom is dizze nije kampanje der no."

Minsken yn de hoareka en yn de winkels kinne har wurk dwaan as besikers har hâlde oan de jildende regels en drokke plakken mije. "Mei elkoar moatte we de stêd libben hâlde, mar corona is in bedriging foar ús allegear. Dus we moatte der goed omtinke."