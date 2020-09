De Kast krijt kultuerpriis Friese Anjer 2020

De band hat net allinnich in soad hits skoard, mar ek in wichtige bydrage levere oan it útdragen fan de Fryske taal en identiteit, lanlik en ynternasjonaal. "Wy binne tige bliid mei dizze priis yn ús jubileumjier", seit sjonger en frontman Syb van der Ploeg. "We sjogge it as in bekroaning foar ús oeuvre en de spesjale projekten dy't wy yn Fryslân en dêrbûten dien ha."

Kommissaris fan de Kening Arno Brok, dy't ek foarsitter is fan it Cultuurfonds Fryslân, oerlanget de priis op 9 desimber op in offisjele gearkomste yn de Ljouwerter Harmonie.