Soarchmeiwurkers krije virtual reality-training as tarieding op corona-útbraak

Mei help fan dy VR-bril komme de kursisten yn in fersoargingshûs dêr't krekt corona útbrutsen is by in pasjint. By it programma docht bliken dat der mear bewenners binne mei klachten. Yn de training moatte se kieze hoe't se de pasjinten behannelje moatte, mar ek watfoar oare maatregels oft se nimme moatte.

Ek komt der bygelyks famylje del dy't nei binnen wol, mar dat net mei. Ek dêr moatte de kursisten mei omgean kinne.

Neffens projektlieder Clary Bangma wurdt sa in realistysk byld sketst fan wat je allegear tsjinkomme by in corona-útbraak. "Het is echt een totaalpakket van hoe je om moet gaan met hygiënemaatregelen, afscherming van de buitenwereld, behandelmethodes en alles wat er verder nog bij komt kijken."