Chantal Janzen oan it wurk by Caparis; "Hiel moai om har yn it echt te sjen"

Meiwurker Raymond fan Caparis hie Chantal útnûge om ris del te kommen by de sosjale wurkfoarsjenning yn Ljouwert. Dat it úteinliks sa fier kaam, wie foar de haadrolspiler sels ek tige spannend. Hy fûn alles moai oan de dei fan de opname. "Ze kwam eerst bij mij thuis, hebben we ontbeten, en toen heb ik haar van van alles laten zien op het werk."

Se wie der al om healwei sânen moarns. "De opnamen begonnen om half acht en duurden tot vier uur. Een paar keer moesten dingen overnieuw."

BN-er

Goed in miljoen minsken sjogge nei it programma, Raymond koe wolris in 'Bekende Nederlanner' wurde. "Ik heb nou al het gevoel dat ze me nakijken, dat ze me kennen van Videoland."