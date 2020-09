Hit 'Video Vixen' fan Ljouwerter producer Moker_B krijt gouden plaat

Baluah is bliid mei syn sukses, mar bliuwt der foarearst rêstich ûnder. "Ik ben vooral dankbaar. Het voelt goed!" Hy is lykwols net in ûnbekende yn de muzykwrâld. Yn 2017 skoarde hy ek al in gouden plaat, mei Ljouwerter rapper Rollàn. "Maar dit is wel mijn eerste nationale succes. Het is toen in ieder geval niet zo hard gegaan als het nu gaat."

Yn totaal is Video Vixen dus al 17 miljoen kear streamd. "Het gaat om 90.000 tot 150.000 luisteraars per dag. Ik stel altijd dromen en doelen, maar zelfs dit had ik niet verwacht!", fertelt Baluah.