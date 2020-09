Boeren net entûsjast oer dongplan fan minister Schouten

Wat hâldt it plan no krekt yn?

Minister Schouten wol stimulearje dat boeren yn 'e takomst safolle mooglik 'grondgebonden' wurkje. Dat betsjut dat boeren net mear kij hawwe meie en net mear stront produsearje meie as harren eigen lân oan kin. Sokke boeren en sokke boerebedriuwen hawwe we ek yn Fryslân.

Mar der binne ek aardich wat bedriuwen dy't krekt net genôch grûn hawwe. Neffens it foarstel fan de minister soene dy likegoed alle stront ôffiere moatte. Dat is apart, want stront is foar boeren ek in nuttige grûnstof dy't se sels goed brûke en der binne ek in soad boeren dy't de stront dy't se sels oer hawwe wol kwyt kinne by in kollega.

Reaksjes út de boerewrâld

De boere-organisaasjes binne oant no ta net entûsjast. It foarstel fan de minister hat dan mooglik de 'charme fan de eenvoud', sa't se sels seit, mar slút neffens de boere-organisaasjes net goed oan by de boerepraktyk. Der wurdt op ferskate plakken yn Nederlân - lykas ek op de Dairy Campus yn Ljouwert - eksperimintearre mei alternative oplossings om wat oan dat ammoniakprobleem te dwaan.

It foarstel rekket ek de autonomy fan de boeren. Feehâlders en ek oare boeren hâlde graach wat frijheid by it buorkjen. Se hawwe ek wat fleksibiliteit nedich, want je witte bygelyks noait yn 't foar wat it waar docht, om in belangrike faktor te neamen.

"Enoarm soad ferfiersbewegings"

Farmers Defence Force is tige kritysk oer it foarstel fan minister Schouten. Bestjoerslid en wurdfierder Sieta van Keimpema foarsjocht grutte problemen as dit dongfoarstel echt trochgiet: "As je net 'grondgebonden' binne, moatte je al je dong ôffiere. Dat binne in enoarm soad ferfiersbewegings en ûnnedige bewurkings. Dy stront kin sa ek op it lân."

Minister Schouten seit ta dit plan kaam te wêzen yn oerlis mei de boere-organisaasjes. It grutste part dêrfan seit lykwols fan neat te witten. "Dit is yn de praktyk absolút net geunstich foar de boeren. Wol komt der folle minder fee en minder boeren. Dit belied hat neat te krijen mei in 'kringloop'-lânbou en makket it ek net ienfâldiger foar boeren. Se makket it de boeren ûnmooglik om te buorkjen."