Minder dielnimmers as ferline jierren foar etappeferzje SUP-Alvestêdetocht

Tineke Merkus, eigeneresse fan de SUPskoalle yn Ljouwert, docht ek mei. It is har net ûntgien dat de sport yn de ôfrûne jierren in soad oan populariteit wûn hat. "Doe't ik begûn, 10 jier lyn, stienen minsken oan de kant te sjen mei de gedachte 'wat is dy no wer oan it dwaan?', doe wist eins noch net ien wat it suppen wie." No steane der al tûzenen minsken alle jierren op 'e sup by har skoalle.

Oardel meter ôfstân

Neffens Merkus binne der in soad dingen dy't minsken oanlûkt ta suppen. "It is sporte yn de natuer, bliuwst fit en makkest de holle leech." Foar de sport wie de oardelmeterôfstânmaatregel gjin probleem, by dizze sport wie dat goed te dwaan. Der hawwe dan ek mear minsken oan it suppen west dit jier as oare jierren. "Mei dizze sport is it gjin probleem om ôfstân fan inoar te hâlden. Dêrby woenen minsken der graach út, bûten wat dwaan, yn de coronatiden, dat koenen wy hjir wol fernimme."

Tarieding

In goeie tarieding kwa iten, klean, mar ek training is nedich, fertelt Merkus. "De holle moat ek rêstich wêze, want it is wol fier en moatst de fokus hâlde. Ik moat no wol acht oeren op de board stean." Sels foar dingen sa as nei it húske gean is dan net altyd tiid.