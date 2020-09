Alvestêdetochtferiening slút tocht yn coronatiid net út

"It organisearjen fan de tocht sil hiel dreech wurde, mar we witte no noch net hoe't de situaasje bygelyks yn jannewaris is." Dat seit Wiebe Wieling, de foarsitter fan de ferieniging. "As we de oardel meter hanthavenje moatte, is dat wol lestich. Mar we wolle dan pas in beslút nimme. Der is foar ús oant no ta gjin reden om te sizzen dat de tocht net kinne soe."

Boppedat tinkt Wieling dat der ek wol deeglik mooglikheden lizze as de situaasje by in mooglike tocht noch sa is. "Der binne in pear foardielen. Sa is de tocht bûten en is dúdlik dat de kâns op besmettings dan minder is. Boppedat giet it om in sportevenemint en dêr jilde ek oare regels foar."

Kreatyf wêze

Dochs sille der 24.000 dielnimmers oan de tocht meidwaan en dy moatte ek nei de start ta. "Mar ek dêr kinne je kreatyf yn wêze. Jou alle dielnimmers in mûlkapke as se de bus yn stappe nei de finish."

Fansels wurde der ek in soad taskôgers ferwachte, mar dêr giet de Veiligheidsregio Fryslân oer. "We ha mei harren oerlein en we stean der itselde yn. It hâlden fan de Alvestêdetocht yn dizze tiid sil dreech wurde, mar we wolle neat útslute."