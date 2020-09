Stichting Leergeld en skriuwer Paul van Loon meitsje musical oer earmoed

Dy kinne it pakket mei it skript, ferskes en rolbeskriuwingen fan 'Grumor in groep 8' bestelle by Stichting Leergeld. Neffens de stichting sitte der yn eltse klasse twa of trije bern fan wa't de âlden muoite hawwe om rûn te kommen.

Mei de musikal hopet de organisaasje dat âlden en skoallen de stichting better te finen witte. Ek hopet de organisaasje dat skoallen sels soargje dat ek bern út húshâldingen dy't net safolle te besteegjen ha, meidwaan kinne oan alle aktiviteiten.

Skoalreis

"We binne út de Leergelden wei altyd op syk nei manieren om bern mei heiten en memmen dy't net safolle jild hawwe mei gean te litten op bygelyks in skoalreis of sporte te litten", leit Paula van der Veer fan Stichting Leergeld út. "Ien fan dy ideeën wie om in musical te meitsjen foar groep 8, dêr't alle dy heiten en memmen as publyk by sitte."