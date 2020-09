By in iensidich auto-ûngelok op de Wikelerdyk yn Wikel is tiisdeitejûn in frou om it libben kaam. It ûngelok barde om 23.30 oere hinne, meldt de plysje. It slachtoffer wie de iennichste ynsitter fan de auto. De plysje docht ûndersyk nei de tadracht fan it ûngelok en it ferstjerren fan de frou.