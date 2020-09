Fragen oer nije eksploitant sinnepark noardlik fan Oerterp oan de Feart

BAS Opsterlân wol witte wat de stân fan saken op dit stuit is. Ek is de fraksje benijd hoe't it no sit mei de fergunning en de subsydzje dy't foar Univergy Solar ôfjûn wie. It kolleezje makke op 2 july bekend dat de fergunning rûn wie. De fraksje hopet dat ôfspraken en tasizzingen oan Oerterp neikommen wurde.

Twa jier lyn gie de ried fan Opsterlân akkoart mei it plan foar in driuwend sinnepark fan 38.500 panielen. Der wie lykwols in soad wjerstân, mei om't der net goed omgien waard mei de winsken fan it doarp en ek om't der soargen wiene oer de fûgels yn de plasse.