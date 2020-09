Rapport: te min behearsking op kosten jongereinsoarch yn Eaststellingwerf

De effektiviteit en de doelmjittigens fan de útjeften tusken 2014-2019 wie dus net op oarder. It budzjet dat mei de âlde begrutttingstechnyk fan 2014 opsteld waard, hat tekoartsjitten.

Ynformaasje net brûkt

Der wie lykwols al sûnt 2018 detailearre ynformaasje beskikber oer de werklike útjeften. It fernuveret de Rekkenkeamerkommisje dat dizze ynformaasje net brûkt is troch it kolleezje: net foar de begrutting, net foar in analyze fan de útjeften en net foar ynformaasje oan de ried.

Te min grip

Wethâlder Esther Verhagen sjocht yn dat der it ien en oar ferkeard gien is. "Met de kennis van nu hadden we andere keuzes gemaakt. We zijn meer in control, maar we moeten er nog meer grip op krijgen", sa seit sy.

It kolleezje nimt de oanbefellingen fan de kommisje oer. Dat hâldt ûnder oare yn dat der elts fearnsjier in oersjoch foar de ried komt mei de ferwachte en de werklike útjeften. De advizen jilde ek foar de oare OWO-gemeenten Weststellingwerf en Opsterlân.