Minister Schouten wol dongôffier oanpakke: LTO noch net entûsjast

Schouten wol dúdlik mear ynsette op kringlooplânbou: dong soe ommers it leafst op 'e nij brûkt wurde moatte yn it eigen gebiet fan de boer. En oars kinne der ôfspraken makke wurde mei boeren yn de omkriten. Intinsive bedriuwen moatte dus dong ôffiere, sa't it ek rap út de stâlen ferdwynt en der minder útstjit fan stikstof is.

Neffens de lânbouminister is it dongbelied op dit stuit fergees yngewikkeld. Sy wol mei in nij belied ek it oerskot oan dong oanpakke en de wetterkwaliteit ferbetterje. Yn gebieten dêr't de wetterkwaliteit te min bliuwt, kin de minister yngripe. Sy kin ek de teelt fan bepaalde gewaaksen beheine.

LTO

Lânbou-organisaasje LTO Nederland is yn in earste reaksje lykwols noch net wiis mei de fisy fan de minister. Neffens LTO mist de eigen ferantwurdlikens fan de sektor. It soe allinne mar mear regels en burokrasy opsmite. De organisaasje seit sels ek oplossingen oandroegen te hawwen, mar dy net werom te sjen yn de brief.