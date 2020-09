Twa fertochten yn Vidar-saak komme noch net op frije fuotten

De beide fertochen dy't tiisdei noch yn Ljouwert foar de rjochter komme moasten fanwege ynternasjonale drugshannel, komme foarearst net op frije fuotten. De rjochter hat it fersyk ôfwiisd dat ien fan de fertochten yntsjinne hie. In wike lyn moasten der al njoggen oare fertochten foarkomme yn in pro forma sitting. De twa persoanen dêr't it no om giet, moasten noch foar de rjochter ferskine.