Fjouwer moannen sel easke tsjin twa manlju foar oerfal yn Lippenhuzen

De twa manlju hiene reagearre op in advertinsje op Marktplaats en namen by de wente in kistke mei 40 gouden ringen mei. In bewenster hat besocht se tsjin te hâlden, doe krige de frou in earmtakke yn it gesicht. Dêrnei binne de twa útnaaid. Der is dus ek geweld brûkt by de oerfal en it slachtoffer hat profesjonele help sykje moatten nei de tiid.

De twa manlju fan Amersfoort hawwe al fjouwer moannen fêst sitten. Dus as de rjochtbank de eask folget, hoege sy yn prinsipe net werom nei de finzenis. Op 22 septimber folget in útspraak.