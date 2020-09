Fertochten fan himpteelt by Haskerdiken, Drachten en Burgum oanholden

De plysje hat twa fertochten oanholden dy't wat te krijen hawwe mei himpteelt. It giet om in 56-jierrige man fan de gemeente Hearrenfean dy't moandei oan it Konvintpaad yn Haskerdiken oppakt is. Njonken him is der yn Drachten in 56-jierrige frou oanholden. Yn dat plak is oan de Hagewyk in âlde himpkwekerij fûn. Yn Burgum is fierder in 45-jierrige man meinaam foar ferhoar om't der oan de Langeleane in romte fûn is dy't ek wat mei de teelt mei te krijen hat.