Waadferiening foarsjocht problemen mei sâltwinning en wol nije beoardieling

Neffens Frank Petersen fan de Waadferiening is de fergunning dy't yn it ferline ôfjûn is, eins net mear fan tapassing. "Wij hebben ontdekt dat Frisia op een hele andere manier zout willen winnen dan er in de vergunning is verleend. Wij zijn dus snel in de pen geklommen om minister Wiebes te informeren en het bedrijf te dwingen een nieuwe vergunning aan te vragen. Want ze gaan het anders doen dan zeven jaar geleden is aangevraagd.

Ek boaiemdelgong op lân

Petersen seit dat twa boarringen fan Frisia nei sâlt mislearre binne. "Nu willen ze op een andere plek beginnen om zout te winnen en daar ook nog eens veel meer zout vandaan te halen dan zeven jaar geleden gevraagd is. Toen heeft de minister toestemming gegeven. Maar wij denken dat de bodemdaling onder de Waddenzee anders en misschien wel groter zal worden. En daarnaast merken we ook dat de bodemdaling nu op land zal komen. Terwijl Frisia dat heeft beloofd dat er nooit meer bodemdaling door zoutwinning onder land zou komen. Wij denken dat de minister dit nog niet weet."

Yn it ferline is it net goed gien

En Petersen fertelt dat de minister tsjin de Waadferiening tajûn hat op in wurkbesite by it Waad dat it yn it ferline net altyd goed gien is. "Wat de minister in Moddergat tegen ons vertelde is dat hij vindt dat er goed gekeken moet worden naar de stapeling van alles wat er in het Waddengebied gebeurt. Laagvliegen, mijnbouw, gaswinning, zoutwinning, visserij. Hij gaf toe dat de overheid dat tot nu toe eigenlijk niet goed genoeg gedaan is."

'Je moet dit niet willen'

Dêrom hopet de Waadferiening dat der dochs noch feroaring komme kin. "Misschien is het te laat, maar je moet de hoop nooit opgeven. De vergunning nu is gebaseerd op onderzoeken naar zeespiegelstijging van zes jaar geleden. De Tweede Kamer heeft de minister gedwongen om nog eens goed te kijken naar de zeespiegelstijging als het om mijnbouw onder de Waddenzee gaat en goed te kijken naar mijnbouw met de hand aan de kraan. Als je zoveel twijfel hebt, dan moet je het niet willen. Het is zó'n speciaal natuurgebied."