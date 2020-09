Aksje by Biddle yn Koatstertille: tongersdei mooglik tasizzing

It Britske memmebedriuw Carver Group woe 17 minsken ûntslaan, mar dêr waard ûnder druk fan fakbûnen fan ôf sjoen. Wilma Nieveen fan it fakbûn FNV leit út hoe't de situaasje wie: "Ze hebben de ontslagen van tafel gehaald, daar waren we in eerste instantie heel blij mee. Maar de vraag was daarna natuurlijk wat de toekomst is. Komen er over enkele maanden niet weer ontslagen? Voor de toekomst willen we de garantie hebben dat er geen ontslagen vallen. En moet dat wel, dan willen we ook een goed en fatsoenlijk sociaal plan."

Wurkgarânsje en sosjaal plan

Dêrom is der nochris mei Biddle sprutsen, seit Nieveen. "Wij hebben gezegd: jullie zijn nog onvoldoende ingegaan op onze eisen, want er ligt nog geen sociaal plan voor de toekomst en geen garantie. Die garantie hebben ze eerst mondeling aan de OR gegeven, maar daar zijn ze later toch op teruggekomen. Daardoor is het vertrouwen bij de medewerkers erg gedaald en neemt de onrust toe. Mensen willen zekerheden in deze onrustige tijd. Ze bieden ook een oplossing aan, met een werkgarantie en sociaal plan. Maar op de een of andere manier lijkt het er steeds op dat de werkgever die niet wil geven. Dus terecht dat de medewerkers in opstand komen."

It oerlis mei Carver Group is dreech, seit Nieveen. "Want het overleg loopt soms rechtstreeks naar de medewerkers. Terwijl zij aangeven vanuit de vakbonden een woordvoerder te hebben. Die wordt gepasseerd, daardoor komt er te veel ruis op de lijn. Dit is niet werkbaar, dus daar willen we ook afspraken over maken."

Tongersdei tasizzing

Op tiisdei hat it laat ta aksje. Want fakbûnen wiene net mear wolkom op de wurkflier. Nieveen: "Normaal mogen we gebruik maken van de ruimte om onze leden in hun eigen tijd toe te spreken. Dat mocht steeds, maar vandaag werden we geweigerd. We zijn onder het directieraam gaan staan en hebben de medewerkers toegesproken met vlaggen. Zij hebben zichtbaar een statement gemaakt dat ze het vertrouwen willen van de werkgever. Misschien heeft dit wat in beweging gezet. De advocaat zegt donderdag op papier met een serieuze toezegging te komen. Eerst zien, dan geloven. Maar we wachten het af."