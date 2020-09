GGD Frylân jout foarrang oan soarchmeiwurkers: oars problemen troch wachttiden

Meiwurkers fan soarchynstellingen mei klachten kinne harren tenei sneller teste litte op it coronafirus, dat hat GGD Fryslân bekendmakke. Neffens de GGD is dat tige wichtich foar de fuortgong fan it wurk yn ferpleech- en fersoargingshuzen. De maatregel is nommen om't oars de wachttiden foar soarchmeiwurkers yn 'e knipe driigje te kommen.