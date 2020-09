Soad belangstelling foar corona-regeling doarpshuzen en sportkantinen

De regeling foarsjocht dúdlik yn in ferlet, want yn ien dei tiid krige de provinsje leafst 100 oanfragen om stipe. Dy kinne yn prinsipe ek allegearre honorearre wurde, want neffens deputearre Klaas Fokkinga sit der foarearst genôch jild yn de pot. De deputearre is bliid ferrast, mar hy snapt it ek wol. "In soad doarpshuzen en kantines hawwe moannen ticht west en hawwe neat fertsjinne. Om wer iepen te gean moatte se ek noch ekstra ynvestearje en dêrfoar is dizze regeling betocht."

Der sit 375.000 euro yn de pot. It jild wurdt ferparte neffens it mûnders-prinsipe. Oanfragen binne yn prinsipe wolkom oant 8 oktober, mar wa't wis wêze wol fan in bydrage kin it beste net te lang wachtsje.