Keamerlid Van der Molen: "Dieders bedrigings politisy stranger straffe"

Telefoantsje thús

Van der Molen hat it sels net direkt meimakke, mar syn omjouwing wol. "Der hat wolris ien west dy't nei in telefyzjeútstjoering nei myn hûs belle, Ik wie der net, mar myn frou wol. Dat komt dan hiel raar oer."

Neffens Van der Molen bart it wol faker. "Wy witte allegearre noch fan dy boargemasters dy't ûnderdûke moasten." Van der Molen is it wol wend dat minsken it net mei him iens binne, mar as minsken op strjitte op him ôf fleane, agressyf binne en alles ek noch filmje, "dan fiele jo jo oantaast. It komt hurd oan, as it om je liif en je libben giet."

Net oan de grutte klok hingje

"Wy krije it advys om it net oan de grutte klok te hingjen as soks bart, As de plysje derby belutsen is, moat dat soms ek yn alle rêst kinne. Wy hawwe it der mei-inoar wol oer. It sil net altyd lykas by Wilders ta befeiliging liede. Ik krij ek wolris mails mei ferwinskingen. Dan is it saak om dat sagau mooglik troch te jaan, sadat der ek wat mei dien wurdt."