GGD: ôfrûne wike 22 Friezen posityf test op coronafirus

Yn totaal binne der no 32.635 Friezen test op it firus en 4.234 dêrfan posityf. It totale oantal eardere sikehûsopnames bliuwt stean op 131 en it oantal coronastjergefallen op 69.

Lanlik

Lanlik sjoen binne der ôfrûne wike 5.427 nije persoanen meld dy't posityf test binne op it coronafirus, meldt it RIVM. Dat binne 1.830 meldingen mear as de wike dêrfoar.

Der lizze op dit stuit 43 coronapasjinten yn de Nederlânske sikehûzen, 14 minder as de wike derfoar. Dizze wike binne der 17 laboratoarium-befêstige coronapasjinten ferstoarn, sân minder as de wike derfoar.

Yn de ôfrûne wike hawwe 180.182 Nederlanners har teste litten, de wike dêrfoar wiene dat der noch 163.572. It reproduksjegetal is omheech gien en leit op 1,17. Dat betsjut dat 100 minsken dy't besmet binne tegearre 117 oaren besmette.