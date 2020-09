Friesland Campina nije sponsor Team Jumbo-Visma

Neffens Bas Roelofs, direkteur fan Campina, is it reedriden nau ferbûn mei it boerelibben: "Hele generaties hebben leren schaatsen op een bevroren slootje langs de weilanden. En verrassend veel topschaatsers hebben een boerenachtergrond." Campina sil de sporters advisearje oer sûn iten.

Op 28 septimber is de offisjele teampresintaasje fan Team Jumbo-Visma. Dy is digitaal yn ferbân mei it coronafirus en live te sjen fia de kanalen fan it reedrydteam. "We kijken uit naar een succesvol schaatsseizoen!", seit Roelofs.