Boartsjende bern yn Damwâld lestich fallen mei wyt en pillen

It giet om fjouwer jongens fan likernôch trettjin jier mei wyt en pillen. In tal âlders hat besocht de jonges op te spoaren en oan te sprekken op harren gedrach, mar dat is oant no ta net slagge.

De skoalle yn de Campus hat yntusken de gemeente Dantumadiel en de plysje op de hichte steld.