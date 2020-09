PAL GrienLinks: Ljouwert moat mei oare stêden oplûke by problemen dielscooters

Sûnt july binne der yn de stêd 120 griene scooters te finen dy't je hiere kinne. Binne je te plak, dan sette je de elektryske scooter wer fuort sadat in oar 'm brûke kin. Mar de scooters wurde lang net altyd goed parkearre. Boargers kleie dat se somtiden midden op it fytspaad of de stoepe stean en dat se der dan net del kinne mei bygelyks de rolstoel of bernewein. Ek is der sprake fan fandalisme.

It is skande, fynt PAL GroenLinks. "Wy binne eins hiel posityf oer de scooters, om't it in duorsume wize fan ferfier is en it past yn de dielekonomy. Mar it moat wol feilich", seit fraksjefoarsitter Evert Stellingwerf. De positive effekten wurde no wat oerskade. Neffens de fraksje giet it lykwols om bernesykten.

Fragen

PAL GrienLinks hat it kolleezje dêrom fragen steld. De fraksje wol ûnder oare witte hoe't de gemeente de oerlêst tsjingean wol. En hokker plakken it kolleezje geskikt en minder geskikt fynt om de scooters te parkearjen.

De organisaasje GO Sharing bepaalt de plakken dêr't minsken de scooters delsette kinne. Dat gebiet soe yn Ljouwert noch wol wat grutter meie, wat Stellingwerf oanbelanget. "Der moatte spulregels komme foar wêr't der wol en net parkearre wurde kin."

Parkearje yn binnenstêd

Sa is in part fan de binnenstêd bygelyks in 'no parking zone', wylst it krekt dêr wichtich is om sa'n scooter kwyt te kinnen. In oare fraach fan PAL GrienLinks oan it kolleezje is hokker rol de gemeente spile hat by it ynfieren fan dy sônes en oft der mooglikheden binne om dy gebieten oan te passen, mocht dat nedich wêze.

Stellingwerf hopet dat gemeente Ljouwert yn petear giet mei oare gemeenten dêr't itselde probleem spilet. Mooglik kin der yn 'e mande mei oare stêden kontakt lein wurde mei GO Sharing.