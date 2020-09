Frachtwein kantele op A7; ferkear tusken Fryske Peallen en Boerakker omlaat

Op de A7 tusken Fryske Peallen en Boerakker is tiisdeitemoarn in frachtwein kantele. De bestjoerder ferlear de macht it oer stjoer, wêrnei't de wein op syn kant rekke. De dyk is op it stuit ôfsletten. Al it ferkear út de rjochting fan Grins nei Fryslân wurdt by Boerakker fan de dyk helle en omlaat.