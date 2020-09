Houtmûne De Rat yn Drylts nominearre foar Molenprijs 2020

De mûne dy't de measte stimmen krijt, wint de haadpriis fan 75.000 euro. De houtseachmûne De Rat wol graach de priis winne om't se dêrmei de mûne takomstbestindich meitsje kinne.

Opliedingssintrum

Mei it jild wol de mûne yn Drylts in romte bouwe dy't se brûke kinne as opliedingssintrum. It fak as mûnder stiet ûnder druk, se wolle it ambacht wer oantreklik meitsje foar jonge minsken. Net allinnich de oplieding as mûnder moat plak krije yn de mûne, mar ek ambacht as seilmeitsjen, smeien en it bewurkjen fan hout.