Rêst weromkeard yn fersoargingshûs Beuckelaer nei brân

De rêst is yntusken weromkeard yn it fersoargingshûs. De bewenners en it personiel sitte middeis gewoan wer yn it gebou te iten. "We hawwe alles wer ûnder kontrôle", fertelt manager Jan de Vries fan Beuckelaer.

Dat wie moarns betiid wol oars. "As sa'n melding binnenkomt, moatte je adekwaat en rap reagearje. De minsken dy't op dat stuit as bhv'er oanwêzich wiene, diene dat ek, yn gearwurking mei de brânwacht." Der is gjin slimme skea. "Bliuwst it noch wol efkes rûken, mar foar de rest is it prima ôfrûn."

Twa bewenners binne úteinlik evakuearre yn ferbân mei de reek. "Sy binne skrokken, mar ek by harren is de rêst wer weromkeard." In soad bewenners hawwe troch de opskuor hinne sliept, fertelt De Vries.

Coronamaatregels

De coronamaatregels binne hanthavene by de evakuaasje, neffens de manager. "De brânwachtlju wiene fanwegen de reekûntwikkeling al folslein ynpakt, dus dy hawwe gjin risiko rûn."

De Vries: "By alles wat dêrnei kaam, binne de coronamaatregels oanhâlden. We hawwe nau kontakt mei de GGD om te sjen oft der noch reden is ta kontrôle. As dat sa is, krije we berjocht. Oant no ta hawwe we dat berjocht net krigen. Sy fine dus dat wy goed hannele hawwe."