Brân yn fersoargingshûs Beuckelaer yn Sint-Anne

"De brânwacht, de plysje en it soarchpersoniel hawwe de apparteminten ûntromme en minsken binne opfongen", fertelt Baukje de Wal fan de brânwacht. De brân is yntusken út en der is gjin gefaar mear. "Allinnich de reek op de galerijen spilet noch parten."

De brân liket neffens de brânwacht ûntstien te wêzen yn in meterkast. It gebou is fentilearre en wer frijjûn. De bewenners binne yntusken wer werom yn harren apparteminten. De Wal: "Sy binne fansels bot skrokken. Twa persoanen binne neisjoen op reekynhalaasje, mar ferfier nei it sikehûs wie net nedich."