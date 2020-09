D66'er De Groot fiert pittige diskusjes mei boeren yn Sionstsjerke

Ignas Minnema fan D66 Súdeast-Fryslân hie foar de jûn wol hoop dat der in goed petear komme soe. "Wij hoopje dat der in petear ûntstiet tusken de boeren en mei Tjeerd de Groot. Sa as jimme witte hat De Groot it ien en oar sein oer hoe't it mei de boeren komme moat. We wolle it graach ha oer de takomst fan de boeren yn Fryslân. Wy hoopje dat it yn elk gefal wat dúdliker wurdt. De ferhâldingen lykje frij skerp tsjinoer inoar te stean, dat sil jûn net feroarje. .Mar we hoopje dat we it idee aanst hawwe: we ha yn elk gefal wol in petear mei inoar hân", seit Minnema.

Melkfeehâlder

"We komme hjir jûn te hearren hoe't it allegearre sit mei Tjeerd de Groot", seit ien fan de oanwêzige boeren. "Wat De Groot seit slacht kant noch wâl. Dêr binne we net bliid mei en sa kin je ek net mei boeren omgean. Dat slacht nearne op."

Hy tinkt net dat hy De Groot op dizze jûn oertsjûgje kin. "Ik fyn it eins in hopeleas gefal. Ik kin fan alles tsjin him fertelle, mar neffens my hat er kleppen foar de eagen. Hoefolle oft it jout, dat wit ik net", sa seit de boer.