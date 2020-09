Minister wol Waadferiening gerêststelle, mar hâldt gjin fergunningen tsjin

Neffens Wiebes ferrint it ferlienen fan fergunningen soarchfâldich. Dat wurdt dien mei it saneamde 'hand-aan-de-kraan-systeem', wêrby't joen wurdt nei de natuer. As der negative gefolgen ûntsteane, kin mynbou op 'e tiid stilset wurde, sa skriuwt hy.

Mear oerlis

Minister Wiebes komt de Waadferiening wol op in pear punten yn 'e mjitte. Hy is ree om by it beoardieljen fan yndividuele projekten mear te sjen nei de effekten op de langere termyn fan klimaatferoaring. Dan giet it bygelyks om feroaring fan de wettertemperatuer, of it heger wurden fan de seespegel. De minister sil dêrfoar oerlizze mei de minister fan Lânbou, Natuer en Fiedselkwaliteit en de minister fan Ynfrastruktuer en Wettersteat.

De minister hat dêrnjonken ôfsprutsen dat der tenei faker oerlein wurdt mei de Waadferiening as it giet om mynbou, enerzjyprojekten en klimaatferoaring. Wiebes seit sels in foarstanner te wêzen fan in 'adaptieve sturing,' oftewol it tuskentiids oanpasse fan aktiviteiten.