Plysje hellet Belgyske man fan dak oan Lytse Tsjerkstrjitte yn Ljouwert

De plysje kaam mei meardere ienheden te plak en sette it gebiet ôf. De plysjes ha mei de man op it dak yn petear west om him fan it dak te heljen. De man kaam úteinlik sels nei ûnderen.

De plysje hie in fermoeden dat der noch in persoan op it dak oanwêzich wie. Dêrom waard de assistinsje fan de brânwacht frege. De brânwacht hat mei in heechwurker it dak kontrolearre, mar der waard net noch ien oantroffen.

De Belgyske man wurdt fertocht fan ûnrjochtmjittich tagong ferkrije ta it pân en (it besykjen ta) stellerij. De plysje hat de saak yn ûndersyk.