Nije eksposysje yn Planetarium iepene: 'Eise Eisinga en de Griekse Hemelkunde'

Yn it Eise Eisinga Planetarium yn Frjentsjer is in nije eksposysje iepene. It giet om in tydlike eksposysje, mei de namme 'Eise Eisinga en de Griekse Hemelkunde'. "We vertellen daar de verhalen van een aantal bekende Griekse wetenschappers. Iedereen van school kent natuurlijk nog wel Pythagoras van zijn stelling, maar ook een Griek als Aristarchus die al de afstand tot de zon wist te meten", sa seit direkteur Adrie Warmenhoven.