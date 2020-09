Boargemaster Tineke Schokker hâldt op as boargemaster fan Flylân. Dat hat se de gemeenteried moandeitejûn witte litten. Schokker is offisjeel boargemaster fan it eilân sûnt 12 oktober 2017, mar wie fan 7 april 2015 ôf al waarnimmend boargemaster fan Flylân.