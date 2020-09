Jongereinwurkers sette kampanje op tsjin messen: "Het wordt steeds normaler"

"We zien niet zozeer dat er een toename is van agressie, maar wel dat het normaler gevonden wordt om wat op zak te hebben", seit Vera van Dijk, jongereinwurker yn de gemeente Achtkarspelen.

Dêrom is der no in kampanje opset dy't bestiet út in filmke. "Een supermooi filmpje waarin een beeld wordt geschetst van de straatcultuur. Daarin is drillrap ook een muziekstroom die nogal in opspraak is geweest, waarin jongeren, artiesten eigenlijk ook, geweld aan het verheerlijken zijn. Ze zwaaien met wapens", leit Van Dijk út. "Dat heeft mogelijk wel effect. Dat jongeren denken, zo moet ik doen als ik een beetje stoer wil zijn. Een beetje mee wil kunnen komen."

"Nou wil ik niet zeggen dat in Achtkarspelen die muziekstroom ook aanhangen, maar je ziet wel dat het heel normaal gevonden wordt om iets op zak te hebben", seit Van Dijk.

Bûs- en flintermessen

De grutte kapmessen sa as dy bygelyks yn de drillrapfideo's te sjen binne, komt Van Dijk yn Achtkarspelen dan ek net tsjin. "Het gaat vooral om zakmessen en vlindermessen, waar je snel aan kan komen. Wat misschien ook al wel gewoon thuis lag. Ook niet zelf gefabriceerd. Gewoon het gereedschap eigenlijk", seit Van Dijk.

Van Dijk praat in soad mei de jongerein oer de messen. "Jongeren geven over het algemeen allemaal aan dat ze het dragen uit zelfbescherming. Niet omdat ze van plan zijn iets vreselijks te doen of om een ander geweld aan te doen. 'Ik voel me niet veilig of ik weet dat anderen het op zak hebben, dus ik heb het ook.' Uit zelfbescherming dus. Dan hebben we het erover dat het logisch is dat als je het hebt, er eerder ongelukken mee gebeuren", seit Van Dijk.

Se hopet dat troch de kampanje jongerein de jongereinwurkers noch better witte te finen. "Voordat ze meegaan in die stroom, dat ze weten waar ze terecht kunnen. Bij het jongerenwerk. Om hun vragen te stellen, om tips te krijgen hoe ze daar mee om kunnen gaan. Om zich weerbaarder te maken", seit Van Dijk.