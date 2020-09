"Cambuur moat gewoan fan it fjild ôfstappe"

Grutte soargen oer SC Hearrenfean

Sportklup Hearrenfean begjint folgjende wike mei de earste wedstriid fan it seizoen tsjin Willem II, mar der is genôch reden foar soargen. "As je seis oefenwedstriden spylje en se allegear ferlieze, dan is dat net bepaald in goeie tarieding," sa seit Roelof de Vries. "Mei NAC Breda en De Graafschap wienen it ek net bepaald heechfleaners", follet Arjen de Boer oan. Roelof de Vries: "Op dit momint, as Hearrenfean sa de kompetysje yngiet, dan moatte je as supporters je soargen meitsje."

Hearrenfean hellet nei alle gedachten noch in lading oan nije spilers. Technysk manager Gerry Hamstra hat oanjûn dat se der noch in twadde keeper, twa sintrale ferdigeners, in middenfjilder, in oanfallende middenfjilder en in fleugeloanfaller by ha wolle. De twa sintrale ferdigeners wurde nei alle gedachten, as alles goed giet, folgjende wike presintearre. It giet om de Poal Pawel Bochniewicz en Jan Paul van Hecke. Dy lêste wurdt hierd fan Brighton and Hove Albion, dy't him krekt kocht ha fan NAC Breda.

"Onverschrokken verdediger"

Yadran Blanco is sjoernalist fan BN DeStem út Brabân en is lyrysk oer de 20-jierrige ferdigener. "Hij is een onverschrokken verdediger, de nuchterheid zelve, bijna een uitstraling van een stripfiguur. Een groot talent is misschien een groot woord. Vergelijk hem een beetje met Jaap Stam. Pretentieloos, wars van uiterlijk vertoon, kan enorm goed verdedigen, kan zelfs een bal geven over 40 meter geven. En hij vertoont enorm normaal gedrag. Dat is ook al een uitzondering in het betaald voetbal."

De sjoernalist Blanco is fan, sa liket it wol. "Ik snap eigenlijk niet waarom een PSV of Feyenoord hem niet nemen. We zagen de bekerwedstrijd tegen PSV en vroegen ons echt af waarom PSV tien miljoen betaalt voor Baumgartl. Nou, wij zien het verschil niet." En oer it karakter fan it neefke fan âld-ynternasjonal Jan Poortvliet is hy ek posityf. "Hij heeft zijn karakter mee. Hij is geen Instagram-boy. Totaal niet onder de indruk van ambiances of stadions."