KNSB wol kommende jierren grutte toernoaien nei Thialf helje

Takommend seizoen steane al de EK Allround & Sprint, de World Cup finale en it WK Shorttrack yn Nederlân pland. Foar it olympyske seizoen 2021/2022 binne de EK Ofstannen en opnij de wrâldbekerfinale al takend.

De KNSB hat by de ISU oanfragen yntsjinne om ek it WK Ofstannen 2023, it EK Ofstannen 2024, it WK Allround & Sprint 2024 en it EK Allround & Sprint fan 2025 op It Hearrenfean te organisearjen.

Yn it shorttrack binne oanfragen dien foar it EK fan 2024 of 2025 yn Dordrecht en it WK fan 2024 of 2025 yn Rotterdam.

De ISU sil nei ferwachting yn oktober dit jier de foarriedige tawizingen bekendmeitsje.