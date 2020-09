Kampanje helpt minsken mei mindere taalfeardichheid by soarch

Yn de wike fan it lêzen en skriuwen is yn de gemeente De Fryske Marren in taalkampanje 'Gezondheid is ook Taal' úteinset. Bysluters fan medisinen begripe, of ynlogge mei DigiD binne saken dêr't minsken dy't de taal net goed behearskje, muoite mei hawwe. De kampanje moat derfoar soargje dat elkenien him rêde kin by ûnder oare de húsdokter.