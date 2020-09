Plysje jout bylden frij fan oerfal op gniisgaskoerier yn Ljouwert

Nei't de koerier syn auto parkearre hie, waard hy oansprutsen troch in man dy't him om in sigaret frege. Nei't de man de sigaret krigen hie en de besoarger út de auto stapte om de bestelling ôf te leverjen, helle de man in mes tefoarskyn en twong hy it slachtoffer syn portemonnee ôf te jaan.

De oerfaller flechte dêrnei yn de rjochting fan de Ferlinge Skrâns. De oerfaller is in blanke man mei in foars postuer en in lingte fan 1.70 meter. Hy droech in shirt mei ferskate kleuren en hie in lyts skoudertaske by him. Oan de binnenkant fan syn earmtakke hat er in tatoeaazje.

De plysje hopet troch de fideo te publisearjen efter de identiteit fan de oerfaller te kommen. Minsken dy't de persoan werkenne of witte wêr't hy ferbliuwt, wurdt frege om kontakt op te nimmen mei de plysje.