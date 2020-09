Snitser oplichter moat fjouwer wiken de bak yn

Op 1 septimber ferline jier stie de Snitser by in âld-kollega fan syn broer oan de doar. Hy fertelde dat syn broer yn it sikehûs lizze soe en dat er jild nedich hie om op besite te gean. De âld-kollega fertrouwde it saakje net en joech de man gjin jild. Yn jannewaris hie de Snitser mear gelok, doe't er by in âld-klasgenoatsje in ferhaal út de tûme sûge oer syn soan dy't in ûngelok hân hie. De frou joech de oplichter 20 euro.

De rjochter traktearre de man op fjouwer wiken selstraf, mei om't er al earder feroardield wie foar oplichting en finansjele delikten.