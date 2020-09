Foarsitter VNO-NCW: "Lelylijn is wer in stapke tichterby"

Neffens Dijkstra moatte we yn it noarden benammen sjen nei it ferbetterjen fan ús kennisekonomy. "In het noorden zijn we sterk op verschillende gebieden. Denk aan agri & food, waterstof en de zorg. Op die onderwerpen kunnen we het verschil maken. Voor waterstof wordt vanuit Brussel ook geld beschikbaar gesteld. Als we gezamenlijk optrekken in de energietransitie kunnen we echt stappen maken."

Om dat lûd goed foar it fuotljocht te bringen, is it saak dat Fryslân, Grinslân en Drinte mei syn trijen itselde boadskip ferkondigje, fynt Dijkstra. "Onze inzet is te zorgen dat we met z'n allen zorgen voor een gezamenlijke agenda. We moeten ons geluid goed laten horen om dezelfde boodschap over te brengen."