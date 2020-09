Mei ekskurzjes mear bekendheid oan kûlizelânskip jaan

Albert van der Ploeg is foarsitter fan de Noardlike Fryske Wâlden. "Yn Damwâld binne it allegearre lange, smelle perselen mei elzesingels deromhinne. Dat makket dit gebiet sa unyk. Eartiids hiene se gjin skoktried en brûkten se de elzesingels en houtwâlen as feekearing. Boeren ha hjoed-de-dei wol wat trochstekken makke om it wurkjen wat makliker te meitsjen. Fergelike mei oare stikken lân op 'e klaai binne it ek lytse perselen."

It unike lânskip is net allinnich moai om te sjen, mar der sit ek in soad bioferskaat yn. Van der Ploeg: "Under de elzesingel kinst in krûdlaach sjen. Even wat hegerop groeie de toarnbeien, dat hjit dan de strûklaach, en de boppeste laach binne fansels de beammen. Foar alle bistjes is dus wat te iten."

Underhâld

De feriening set har der foar yn om dit lânskip te behâlden. "It ûnderhalden hjirfan kostet fansels wol wat. Sa moat bygelyks iens yn de tweintich, fiifentweintich jier de hiele boel plat, dan moat it wer opnij groeie. Ek is der in soad wurk mei bygelyks it bysnoeien", fertelt Van der Ploeg. De minsken dy't elzesingels hawwe, krije der dan ek in fergoeding foar. "Us leden fine it moai, se genietsje der fan, mar it kostet wol wat."

Sa'n 600 minsken binne lid fan de feriening, dêr't de measten fan boeren binne. Der binne ek boargerleden en dieltiid- en hobbyboeren. "It wurdt hieltyd wichtiger om it op dizze manier te behâlden. De ekskurzjes geane om in stikje kennis hinne en wer. Wy sjogge by inoar en wy leare fan inoar. Ek lânskipsbehear Fryslân is der by mei in stikje fan syn kennis."

Ekskurzjes

De ekskurzjes begjinne mei in bakje kofje by de boer: "Dan hawwe wy it der efkes oer, it ûnderwerp wurdt dêr goed taljochte. Wat wolle wy leare, wat wolle wy sjen, hokker bisten sil it oer gean. Ferline jier hawwe wy it oer de bijen hân, no giet it ek oer de fûgels, sa as de readsturt, dy't hjir noch in soad foarkomt. Ek it ûnderhâld komt nei boppen, it is in útwikseling fan ûnderfiningen. It is net allinnich foar de boeren, mar ek foar de ynwenners, dan kinne wy mei-inoar leare oer it lânskip, en it wurdearje", sa seit Van der Ploeg. "Dizze struktuer hast nergens mear. Ek oer al it libben dat deryn sit. Ast hjir wennest, is dat hiel gewoan, mar dat is hiel unyk."