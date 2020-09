Benno Tuinstra hellet 15.695 euro op mei swimtocht op 'e Jouwer

Van der Weijden soe dit jier in alvestêdeswimestafette organisearje. Om't dy net trochgean koe fanwege it coronafirus, hat Tuinstra sels in alternatyf organisearre. Lange ôfstannen swimme is foar Tuinstra ek in persoanlike oerwinning, omdat er earder nei in earnstich motorûngelok in skoft ferlamme wie troch in dwerslaesie.