PC-foarsitter sjout mei stuollen op it Sjûkelân: "Yn it keatsen binne je tsjinstber"

Hellinga sjoude snein sels om mei de stuollen, bestjoerslid Theunis Bakker fan de PC rûn om mei de kweapeallen: "Yn it keatsen binne je tsjinstber", seit Hellinga. "Yn juny hiene we al oanjûn dat we ús bêst dwaan woene om in partij te organisearjen, ek as de PC net trochgong." En dus organisearre de Permanente Commissie mei keatsferiening Jan Bogtstra, it keatsbûn en it keatsmuseum snein in partij.

In soad teloarstelde lûden út de keatswrâld hat Hellinga net heard, oer dat de PC net trochgong. "Taeke Triemstra hat der wol in pear kear wat oer sein, mar dat snap ik fan him ek wol as sportman. Dêr moatte wy ek net te muoilik oer dwaan."