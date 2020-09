Literatueradviseur Tresoar: "It wurdt tiid foar in Fryske skriuwersskoalle"

It nivo fan de Fryske literatuer is hiel behoarlik, mar der is wol ferlet fan stipe op bygelyks redaksjoneel mêd. Dat stelt literatueradviseur Meindert Reitsma fan Tresoar. "It wurdt tiid foar in Fryske skriuwersskoalle", seit er dêrom. "It soe moai wêze as der oer in pear jier in trajekt is dat skriuwers stap foar stap better makket."