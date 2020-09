Maarten van der Weijden swimt út solidariteit mei Benno Tuinstra mei

De twa swimmers sprongen ûnder de belangstelling fan sa'n 150 taskôgers it wetter yn. Van der Weijden swimt út solidariteit foar Tuinstra's aksje de earste twa kilometer mei him op.

Tuinstra, dy't troch in motorûngelok in parsjele dwerslaesie oprûn, soe dit jier 1 fan de 111 meiswimmers wêze fan de Swimalvestêdetocht fan Maarten van der Weijden, mar dy koe troch de coronamaatregels net trochgean. Hy docht no in swimtocht fan 11 kilometer yn de omkriten fan De Jouwer om jild op te heljen foar de Maarten van der Weijden Foundation. De teller stiet no op sa'n fyftjin tûzen euro.