Animo foar kreative kursussen groeit: "Zelfs coronaproof kunnen we het redden"

Martin Pals fan it Gitaarhuis is net sa bot mei it coronaprobleem dwaande. Gitaarles is faak yndividueel of in lytse groepkes en syn lesromte is grut genôch. Mar ek Pals is bliid mei de oanrin en de nije kursisten dy't har melde. Pals besiket ekstra publyk te lûken troch sa út en troch ek lytsskalige konserten te organisearjen.

Pleksyglês

By it kollektyf edelsmeden Ljouwert CEL yn de Blokhúspoarte wie dit wykein aardich wat flecht op de koai. CEL bestiet noch mar in jier. Foar harren wie it hiel ferfelend, doe't se dizze maaitiid ophâlde moasten fan lesjaan. Yn juny waarden de aktiviteiten wer oppikt yn in oanpaste lesromte mei pleksyglês tusken de kursisten en in grut skerm om alle 'lytse techniken' goed oan de dielnimmers sjen te litten.

"Het zetten van edelstenen is zo klein, dat je dat niet op anderhalve meter afstand kunt laten zien", fertelt edelsmid Sanne Bergsma. "We hebben net een groot scherm laten komen voor het aanleren van die kleine technieken."