Iepening seizoenseksposysje galery De Roos van Tudor yn Ljouwert bûtendoar

Mear as fyftjin keunstners dogge mei oan de eksposysje, sa as de Ljouwerter keunstners Gemma Reuten en Catrinus Spinder, en ek Cote Veragua, de stedskeunstner fan Ljouwert. Fan Spinder is der in metersgrut wandpaniel te sjen. Ek de mûlkapkes dy't makke binne fan de âlde gerdinen fan Gerard Reve binne te sjen.

De tentoanstelling wurdt snein om 16.00 oere iepene.