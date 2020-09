Benno Tuinstra swimt de '11 fan De Jouwer' om jild op te heljen foar kankerûndersyk

Tuinstra rûn troch in motorûngelok in parsjele dwerslaesie op. "De earste dagen like dat net sa bêst, mar nei in pear dagen krige ik prikkels yn de bûk", seit Tuinstra. Stadichoan refalidearre er. "No fiel ik my eins reedlik fit."

Swimalvestêdetocht

Fit genôch elts gefal om mei te swimmen by de Swimalvestêdetocht. Dat it troch de coronamaatregels net trochgean koe wie in flinke ôffaller. "Dat wie echt bale. Ik hie der sels hiel erch op rekkene dat it wol trochgean soe. Mar it koe net oars, dat akseptearje je dan makliker."

Omdat er dochs swimme woe, betocht er de '11 fan de Jouwer', in swimtocht fan 11 kilometer, om sa jild op te heljen foar de Maarten van der Weijden Foundation. Dat giet oant no ta hiel goed, seit Tuinstra. "Myn broer hat in donearaksje opsetten, dy is juster troch de alve tûzen euro gien." Ynklusyf it jild dat Tuinstra al ophelle yn de tariedings foar de Swimalvestêdetocht stiet de teller no op hast fyftjin tûzen euro.