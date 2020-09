Rutger Piersma en Tessa Kramer winners op FK Fierljeppen fol ferrassingen

Rutger Piersma is de ferrassende nije Fryske kampioen by it fierljeppen. Hy kaam sneontemiddei yn Winsum yn de finale ta in sprong fan 20.01 meter. Ek by de froulju wie in ferrassende winner. Tessa Kramer sprong 15.15 meter en dêr kamen de oare finalisten, Maureen Poiesz en Sigrid Bokma, net oerhinne.